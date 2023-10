Schüsse in der Nähe des Campus der Georgia State University in Atlanta

Vier Menschen sind in der Nähe des Campus der Georgia State University in Atlanta von Schüssen getroffen worden. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, befanden sich drei der Opfer in stabilem Zustand, eines war in kritischem Zustand. Die Polizei erklärte, die Schüsse seien Folge eines Streits zwischen zwei Gruppen gewesen. Ob es Festnahmen gab oder Verdächtige identifiziert wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Bei zwei der Opfern handelte es sich um Studierende, wie Vertreter der Universität bestätigten. Sie versprachen, Patrouillen in dem Gebiet zu verstärken und mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um die Areale rund um den Campus, der sich in der Innenstadt von Atlanta befindet, sicherer zu machen.

Die Schüsse fielen am frühen Sonntagmorgen im Umfeld einer Tankstelle, an der im Dezember 2022 bereits ein Student der Universität durch Schüsse zu Tode kam. Ein weiterer Man wurde dort im April von einem Schuss getroffen, wie der Fernsehsender WXIA-TV berichtete.

