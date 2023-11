Schulthess Maschinen AG übernimmt Solasa Group

Schulthess, führende Schweizer Anbieterin von Waschtechnik, übernimmt per Mitte Oktober 2023 die Solasa Group mit ihren drei Marken Maire, Lavorent und Wyser. Die Solasa Group hat vier Standorte in der Schweiz und beschäftigt 75 Mitarbeitende. Der einzige schweizweit tätige Mehrmarkenanbieter für Haushaltsgeräte und ausgelagerte Gemeinschaftswaschküchen bietet Hauseigentümern, Investoren und Immobilienverwaltern massgeschneiderte Lösungen für den Betrieb aller Haushaltsgeräte.

Mit der Akquisition der Solasa Group erweitert Schulthess ihre Produktpalette und ergänzt diese mit nachhaltigen Dienstleistungen. Die schweizweite Präsenz der Solasa Group ermöglicht es Schulthess zudem, einem breiten Kundenkreis digitale Dienstleistungen und Zahlungssysteme anzubieten.

Für Schulthess ist diese Übernahme die perfekte Kombination aus technologischen Waschlösungen mit integralen Zahlungssystemen und einem umfassenden sowie nachhaltigen Service. Durch die Kompetenzen beider Unternehmen werden Synergien geschaffen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich stärken und zu weiterem profitablem Wachstum führen.

In Bezug auf Nachhaltigkeit hat die Solasa Group Vorbildcharakter: Sie reduziert den ökologischen Fussabdruck der installierten Maschinen durch den Einsatz von Wasser- und Energiesparvorrichtungen sowie indem sie gebrauchte Maschinen wiederaufbereitet und diese den Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellt. Ebenso profitiert die Kundschaft von attraktiven Mietmodellen. Dieser Ansatz passt perfekt zu den wachsenden Erwartungen der Sharing Economy und der Kreislaufwirtschaft.

