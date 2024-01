Schriftenlesekurs in der Kantonsbibliothek

Das Stadtarchiv und die Vadianische Sammlung der Orstbürgergemeinde St.Gallen führen auch dieses Frühjahr wieder einen Schriftenlesekurs durch. Der Kurs findet jeweils donnerstags in der Kantonsbibliothek statt.





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

iPhone Diagnose: Apple öffnet Zugang in den USAWollen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres iPhones überprüfen, ist das gar nicht so einfach. Bei einem Mac gibt es dagegen den vorinstallierten Hardware-Test: Sie drücken beim Start eines Intel-Macs einfach die Taste D und es öffnet sich das Hardware-Testprogramm, das Komponenten wie SSD und RAM prüft und Fehler anzeigt. (Bei den aktuellen Apple-Silicon-Macs halten Sie beim Start die Einschalttaste gedrückt.) Bei einem iPhone fehlt ein ähnliches Diagnoseprogramm, dabei wäre es beim Test eines gebraucht gekauften iPhone SE oder der Behebung von kleinen Problemen sehr nützlich. Schließlich gibt es unzählige Bauteile, die Defekt sein könnten und ein ausgefallenes Mikrofon bemerken Sie vielleicht erst nach vielen fehlgeschlagenen Telefonaten. Aktuell bester Preis: iPhone 15 Apple selbst hat zwar für seine eigenen Reparaturbetriebe Tools wie das Apple Service Toolkit, diese sind aber nur für Apple-zertifizierte Firmen zu haben und bisher streng unter Verschluss. In den USA will Apple nun den Zugang zu seiner Diagnose öffnen, nach Europa soll das zu einem späteren Zeitpunkt kommen

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Das Podcast-Jahr 2023: sechs Hörtipps zum JahreswechselDie einen lieben ihn, die andern halten ihn für einen Blender oder finden ihn einfach nur peinlich. Kalt lässt Baschi niemanden. Seine Karriere ist geprägt von Hochs und Tiefs, Exzessen an Partys und Verlusten im Freundes- und Familienkreis. Er wollte Fussballprofi werden und hat stattdessen den grössten Fussballhit der Schweiz gelandet.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der RegionDie Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Das erwartet die Schweiz: Wirtschaftsausblick 2024Wir fassen zusammen

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Das Endocannabinoid-System und HauterkrankungenDie Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Umwelteinflüssen und Mikroorganismen. Das Endocannabinoid-System reguliert die Immunabwehr und Sinneseindrücke auf der Haut. Dysbalancen in diesem System können zu Hauterkrankungen führen. Studien zeigen, dass Cannabinoidrezeptoren an molekularbiologischen Prozessen in der Haut beteiligt sind. Dieses Wissen könnte neue Behandlungsmöglichkeiten für Hauterkrankungen eröffnen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen LupeDaily Spezial: Das undemokratische Anti-AfD-Gesetz zur Parteienfinanzierung unter der schweizerischen Lupe.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »