Schönheitstrend: Kleiner Busen ist der neue Wunsch

In den USA zeichnet sich ein neuer Schönheitstrend ab: Viele Frauen wünschen sich einen kleineren Busen. Die Brustverkleinerung en haben in den letzten fünf Jahren sprunghaft zugenommen. Die plastische Chirurgin Martina Schneider von der Zürcher Clinic Utoquai beobachtet auch in der Schweiz ein steigendes Interesse an Brustreduktionen.

Dazu hat sie möglicherweise selber beigetragen: Sie postet auf Tiktok regelmässig Videos über Schönheitseingriffe, Anfang Jahr ging ein Beitrag viral, in dem sie mit Knetmasse eine Brustreduktion nachstellt. Im Interview erklärt die 40-jährige Ärztin, weshalb sie die sozialen Medien als Werbeplattform nutzt, und spricht über den Wunsch von Männern nach Peniskorrekturen. Frau Schneider, Sie haben es als Schönheitschirurgin zum Tiktok-Star gebracht. Sind Sie darauf stolz? Als Tiktok-Star würde ich mich nicht bezeichnen. Es gibt viele plastische Chirurginnen und Chirurgen, die ungleich präsenter sind in den sozialen Medien als ich. Immerhin erreichte einer Ihrer Beiträge – Sie zeigen darin mit Knetmasse, wie man Brüste verkleinert – über 17 Millionen Views. Das hat mich selbst überrascht. Unser Team versucht, die Posts kreativ und spannend zu gestalten, sodass unsere Follower wirklich etwas über meine Arbeit erfahren.

Schönheitsoperationen Social Media Brustverkleinerung Plastische Chirurgie Martina Schneider

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Streit um Donald Trumps Wunsch-Justizminister Matt GaetzEr ist der wohl umstrittenste Personalie von Donald Trump: Matt Gaetz soll Justizminister werden. Doch es gibt schwere Vorwürfe gegen ihn. Im Zentrum steht ein brisanter Bericht.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

US-Ethik-Ausschuss: Streit um Trumps Wunsch-Justizminister geht weiterEr ist der wohl umstrittenste Personalie von Donald Trump: Matt Gaetz soll Justizminister werden. Doch es gibt schwere Vorwürfe gegen ihn. Im Zentrum steht ein brisanter Bericht.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Trumps umstrittener Wunsch-Justizminister macht RückzieherMatt Gaetz zieht sich als Kandidat für das Amt des Justizministers zurück. Er war von Donald Trump nominiert worden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Wer ist Pam Bondi, Trumps Wunsch-Justizministerin?Pam Bondi soll neue Justizministerin von Donald Trump werden. Sie besitzt nicht nur die juristischen Qualifikationen, sondern auch die Erfahrung vor den Fernseh-Kameras.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

König Charles feiert Geburtstag – und hat nur noch einen WunschAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Mann äussert letzten Wunsch auf Fischstäbchen-PackungMalcolm Chenery hat sein Vermögen einer Wohltätigkeitsorganisation vermacht. Für sein Testament wählte er einen ungewöhnlichen Ort.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »