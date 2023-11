Schönengrund AR: Auto mit Anhänger rollt in Bachbett

Der Milchtankanhänger war mit ca. 1000 l Milch gefüllt. Der Mann verliess sein Auto. Dieses machte sich selbstständig und rollte ca. 100 m über die Wiese und kam in einem kleinen Bach zum Stillstand. Zur Verhinderung einer Gewässerverschmutzung rückte die Feuerwehr Schwellbrunn mit 15 Personen aus. Eine Mitarbeiterin des Amtes für Umwelt und ein Mitarbeiter der Fischereiverwaltung begutachteten die Situation. Milch floss keine aus dem Tank. Sie erklärten, dass trotz wenig ausgeflossenen Betriebsflüssigkeiten vom Auto, für die Umwelt und die Fische keine Gefahr bestand.

Verletzt wurde niemand. Am Personenwagen und Anhänger entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch den Landwirt selber.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Auto rollt rückwärts den Abhang hinunterEin 69-jähriger Autofahrer stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz ab und stieg aus. Das ungesicherte Auto rollte rückwärts den Abhang hinunter und kam zwischen den Bäumen zum Stillstand.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Unfall in Elm GL: Auto rollt Abhang hinunterAm Dienstag, 31.10.2023, 12.00 Uhr, ereignete sich an der Walenbrugg oberhalb von Elm ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Unfall in Elm GL: Ungenügend gesicherte Auto rollt Abhang hinunterAm Dienstagmittag rollte in Elm GL in ungenügend gesicherte Auto rückwärts vom Parkplatz einen 200 Meter den Abhang hinunter. Es entstand ein Totalschaden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Auto rollt führerlos über Quartierstrasse und kollidiert mit MauerEin 54-jähriger Mann stellt sein Auto vor einer Liegenschaft ab und verlässt kurzzeitig das Fahrzeug. Das Auto rollt jedoch führerlos über die Quartierstrasse und kollidiert mit mehreren Gegenständen, bevor es auf einer Mauer zum Stillstand kommt. Es entsteht Sachschaden, aber niemand wird verletzt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Unfall in Teufen AR: Führerloses Auto rollt über die QuartierstrasseAm Montag hat sich in Teufen AR ein für kurze Zeit abgestellter Personenwagen selbständig gemacht.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Posieux FR: Fussgängerin (41) von Auto angefahren und verletztGestern Abend wurde eine Fussgängerin auf einem Zebrastreifen in Posieux von einem Auto angefahren.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕