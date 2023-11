Schock im Jura: Delémont führt 1:0 – kann der FCL in der zweiten Halbzeit reagieren?

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

LUZERNERZEITUNG: FC Luzern bereitet sich auf Cup-Überraschung gegen Delémont vorDer FC Luzern erinnert sich schmerzhaft an das blamable Cup-Aus gegen Delémont vor elf Jahren. Nun will der damalige Captain als Trainer die Jurassier zur Cup-Überraschung gegen Luzern führen.

LUZERNERZEITUNG: – Anthony Sirufo will den Cup-Exploit von 2012 mit Delémont wiederholenDer FC Luzern ist am Mittwoch (20.30 Uhr) haushoher Favorit im Cup-Achtelfinal gegen die drittklassige SR Delémont. Doch aufgepasst! Die Jurassier kegelten den FCL beim letzten Aufeinandertreffen vor elf Jahren aus dem Cup. Der Captain der Sieger coacht nun Delémont.

NAU_LIVE: «DSDS»-Star Pietro Lombardi: Schock-Einbruch an Halloween!Ausgerechnet in der Halloween-Nacht versuchten Einbrecher in das Haus des Sängers Pietro Lombardi einzusteigen.

LUZERNERZEITUNG: Kegelt der FC Luzern auch das drittklassige Delémont aus dem Cup? Der Achtelfinal ab 20.30 Uhr im LivetickerVor elf Jahren warfen die Jurassier den FCL aus dem Cup. Blamieren sich die Luzerner gegen die SR Delémont erneut? Oder erfolgt ein souveräner Sieg gegen die Promotion-League-Mannschaft?

BZBASEL: Die Weltbank warnt vor den Folgen eines möglichen doppelten EnergieschocksWenn sich der Nahost-Konflikt nicht weiter ausweitet, werden die Folgen wenigstens wirtschaftlich gesehen beschränkt bleiben. Wenn. Wenn nicht, dann trifft ein zweiter Energieschock auf eine Weltwirtschaft, welche den Schock durch den Ukraine-Krieg noch nicht ganz überwunden hat. Das wäre der erste doppelte Energieschock seit Jahrzehnten - und die Weltbank warnt vor den Folgen.

