Schneider Electric nutzt GenAI-Funktionen zur digitalen Transformation

Kunden und Mitarbeiter von Schneider Electric nutzen GenAI-Funktionen (Generative AI), die Produktivitätssteigerungen und neue Arbeitsweisen ermöglichen, das führende Unternehmen bei der digitalen Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, nutzt die Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), um seine Kund:innen zu unterstützen und seine internen Abläufe zu verändern.

Aufbauend auf der Grundlage einer langjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft integriert Schneider Electric Microsoft Azure OpenAI, um Lösungen zu entwickeln, die Algorithmen zur Generierung von Text, Code und anderen Arten von Inhalten nutzen. Dadurch konnte Schneider Electric seine Herangehensweise an verschiedene betriebliche Prozesse überdenken, zeitaufwändige Aufgaben rationalisieren, die Ressourcenzuweisung optimieren und an Geschwindigkeit und Effizienz gewinnen. Gleichzeitig setzt die Gruppe GenAI weiterhin ein, um Innovationen in ihrem Angebotsportfolio voranzutreibe

:

MACWELT: Apple: Neue Funktionen werden oft übersehenDie meisten Benutzer bemerken neue Funktionen in den Apple-Betriebssystemen nicht, selbst wenn sie schon seit Jahren verfügbar sind. Apple versucht, Geräte einfach zu halten und gleichzeitig komplexe neue Funktionen auffindbar zu machen.

20MİN_DİGİTAL: Google will mit Künstlicher Intelligenz den Verkehr optimierenGoogle nutzt Daten aus Google Maps, um den Autoverkehr durch Künstliche Intelligenz zu optimieren und den Stau zu minimieren.

