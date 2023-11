Schmerzhaft, aber alternativlos: Gesundheits-Chef Bruno Damann referierte in Lütisburg über Sparmassnahmen

Immerhin werde der Kanton den Betroffenen einen «grosszügigen Sozialplan» anbieten. Dies führe zwar dann dazu, dass die Kosten für zwei weitere Jahre massiv anstiegen, aber «eine Transformation kostet immer zuerst, bevor sie dann richtig positiv einschenkt», erklärte Damann.Wie schwer es ist, im kantonalen Gesundheitswesen Geld zu sparen, zeigten Damanns Ausführungen. So sei letztes Jahr etwa ein Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent beschlossen worden.

Die Zusammenlegung von vier Versorgungsregionen zur einem Spitalverbund mit vier Standorten sei zwar ein richtiger Ansatz, um die Kosten zu senken, aber die Probleme lägen tiefer. So müssten unbedingt die Tax-Tarife angepasst werden. «Die Tarife sind nicht mehr korrekt. Denn die Kosten sind für eine Behandlung im Spital, das eine Grundversorgung anbietet, viel höher als es die gleiche Behandlung beim Hausarzt ist.

Ginge es nach ihm, so Bruno Damann, dann sollte es in Zukunft aber sowieso immer mehr ausgebaute regionale Spitalplanungen geben. Denn: «Die Gesundheitsversorgung macht nun einmal nicht an den Kantonsgrenzen halt», betonte der Regierungsrat.

Anlässlich der Generalversammlung bildete Die Mitte Lütisburg einen neuen Vorstand. Von links: Werner Scherrer, Präsident Nicolas Jenny, Philipp Räss und Paul Krämer.Der Globus in der Hand von Finanzakrobaten: René Benkos Geschäfte treffen mehrere Kantonalbanken

