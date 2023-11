«Schleierhaft»: Warum die Swiss noch immer keine Schweizer Löhne an lettische Angestellte von Partnerfirma zahlt

Die Swiss lässt seit über einem Jahr Flüge von der lettischen Air Baltic durchführen. Allerdings verdienen die Angestellten dort viel weniger. Gemäss Bund ist diese Praxis nicht erlaubt. Nun wird Kritik laut, weil das Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich untätig ist. Und: Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin sitzt im Flughafen-VR.Der Fluggesellschaft Swiss wird Lohndumping vorgeworfen. Und das nicht erst seit gestern.

Im Sommer 2022 hat die Schweizer Airline nämlich Flüge an die lettische Air Baltic ausgelagert. Der offizielle Grund dafür: Personalmangel.Das Problem daran: Das Personal aus Lettland soll bis zu viermal weniger verdienen als die Swiss-Angestellten. Zwischen 900 und 1500 Franken sollen das sein. Erst vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass die Löhne beim Kabinenpersonal der Swiss angehoben werde





