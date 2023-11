«Schlauer schlafen» - Vortrag von Schlafforscher Albrecht Vorster

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.Die Vordenkerin der Klimakleber: Was will diese Frau, die sich auf Autobahnen klebt und polarisiert wie kaum eine andere?

Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Schlauer schlafen - Der entscheidende Unterschied im Wettkampf Schlaf forscher Albrecht Vorster erklärt, wie Schlaf im Wettkampf einen entscheidenden Unterschied machen kann.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Erschreckend viele Schweizer Spitzensportler haben Schlafprobleme – diese Tipps gibt der ExperteSchlafforster Albrecht Vorster erklärt an der Trainertagung in Magglingen , wieso ausgeschlafene Sportler öfters gewinnen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Der Gemeinderat von Glarus Nord nimmt einen zweiten Anlauf für einen zentralen WerkhofAn der Gemeindeversammlung von Glarus Nord befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Projektierungskredit für einen zentralen Werkhof. Im Juni haben sie ihn noch zurückgewiesen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – 50 Filme – zu 5 Franken»: Zum 100-Jährigen der Zuger Kinos gibt es einen vielseitigen FilmmarathonZuger Kinos feiern ihr 100-Jähriges mit einem Sonderprogramm

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Grünliberale anerkennen zwar den Anspruch der SP auf einen Sitz, ziehen aber eine andere Kandidatin vorDrei Kandidaturen von links, rechts und aus der Mitte für einen frei werdenden fünften Sitz im Brugger Stadtrat sorgen für einen spannenden ersten Wahlgang am 19. November. Wer wen unterstützt.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Weil er Traubenkern verschluckte: Versicherung bezahlt Basler einen Zahnschaden nichtEin Mann hat sich beim Verzehr eines selber zubereiteten Müesli eine Zahnkrone ausgebissen. Weil er das «Corpus Delicti» verschluckt hat, muss nun seine Unfallversicherung die Zahnarztrechnung nicht begleichen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕