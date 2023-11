Die Globus-Gruppe ist ein Immobilienunternehmen mit angehängtem Warenhaus. Jedenfalls in der Geschäftspraxis des Teilhabers René Benko. Doch nun wackelt sein Imperium, das auch auf Kantonalbanken zählen konnte.Mann öffnet Kindern nackt die Haustüre, Böller zum Erschrecken, Eier an der Hausfassade: So war die Halloween-Nacht in der OstschweizCopyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

CH_WOCHENENDE: «Schlauer schlafen» - Vortrag von Schlafforscher Albrecht VorsterSchlafforscher Albrecht Vorster hält einen Vortrag mit dem Titel «Schlauer schlafen» auf einer Trainertagung in Magglingen und erklärt, wie dies im Wettkampf den entscheidenden Unterschied machen kann.

BZBASEL: Schlauer schlafen - Der entscheidende Unterschied im Wettkampf Schlaf forscher Albrecht Vorster erklärt, wie Schlaf im Wettkampf einen entscheidenden Unterschied machen kann.

LUZERNERZEITUNG: Erschreckend viele Schweizer Spitzensportler haben Schlafprobleme – diese Tipps gibt der ExperteSchlafforster Albrecht Vorster erklärt an der Trainertagung in Magglingen, wieso ausgeschlafene Sportler öfters gewinnen.

FUW_NEWS: Interview mit Vontobel-CEO Zeno Staub: «Ich mache jetzt ein Jahr Pause»Der Vontobel-CEO zieht vor seinem Abgang Bilanz und rechtfertigt seinen Ausflug in die Politik.

