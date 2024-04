Schlägerei nach Spiel zwischen FC St.Gallen und FC Luzern

Nach dem Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern kam es zu einer Schlägerei in einem Regelzug. Die Polizei ist informiert.

Sechs-Punkte-Spiel gegen Luzern: FC St.Gallen muss liefernAm Montag trifft der FC St.Gallen zu Hause auf den FC Luzern. Das Spiel bietet sportliche Brisanz. Nur drei Punkte trennen die Espen von den Leuchtenstädtern. Für die St.Galler heisst es erneut: Verlieren verboten.

Kein Sieger im Strichkampf - In der Nachspielzeit: Villiger rettet dem FCL einen PunktIn einer unterhaltsamen Partie glich der FC Luzern spät in St. Gallen aus.

Fans des FC Luzern trotz Sperrung im Gästesektor in St. GallenAm Montag trafen in St. Gallen im Kybunpark der FC St. Gallen und der FC Luzern aufeinander. Trotz Sperrung des Gästesektors reisten über 800 Luzern-Fans nach St. Gallen.

1:1 im heissen Zitterduell zwischen dem FC St.Gallen und dem FC LuzernNach dem Kopfballtreffer von Albert Vallci vermochten die Espen ihre Führung lange Zeit aufrechtzuerhalten. Doch kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf der FC Luzern zum 1:1. Ein hitziges Spiel am Ostermontag endete somit ganz knapp unentschieden.

Luzern-Fans nehmen Gästesektor in St.Gallen einDie Luzern-Fans haben den Gästesektor im Kybunpark in St.Gallen eingenommen, obwohl er eigentlich gesperrt war. Die Stadtpolizei St.Gallen erklärt, warum dies passiert ist.

St.Gallen: 800 Fans aus Luzern angereist – trotz geschlossenem GästesektorAm Ostermontag (01.04.2024) reisten anlässlich des Super League Spiels zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern gegen 800 Luzerner Fans nach St.Gallen.

