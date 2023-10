Schlaflos in der Hasenstrasse: Das neue Kinderstück im Studio des Theaters St.Gallen holt den Wolf ins Kinderzimmer

Der Wolf kommt doch, und er kann sogar Ukulele spielen: Marcus Schäfer und Sophie Angehrn im Studio des Theaters St.Gallen.Im Kopf des kleinen Hasen ist er eine fixe Idee: der Wolf. Nicht einmal eine furchteinflössende, kein böser Wolf. Aber den lieben langen Tag bestimmt er jedes Spiel. Ob es nun Mondlandung oder Kinderpost ist: Früher oder später mischt er mit, sehr zum Ärger der Hasenmama.

Ein Feuer in Stefan Wiesers Küche zerstörte sein ganzes Hab und Gut. Weil die Polizei die Ursache in der Elektronik des Mikrowellengeräts vermutet, kämpft er dafür, dass die Herstellerin haftet – bisher erfolglos.

Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»Ein Angriff auf den Lyon-Bus, ein blutüberströmter Weltmeister, eine Spielabsage: Die Attacke mutmasslicher Marseille-Ultras ist der nächste Tiefpunkt einer eskalierten Rivalität. Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

FCL-Jassturnier: Wolf, Meyer und Co. tauschen sich mit Fans ausFCL Jassturnier Weiterlesen ⮕

Glencore produziert etwas mehr Kohle und weniger KupferDer Rohstoffkonzern Glencore hat die Produktionserwartungen über das Gesamtjahr weitestgehend erfüllt, auch das EBIT bleibt stabil. Weiterlesen ⮕

Endlich kommt das Luzerner Öffentlichkeitsprinzip – es stellt die Verwaltung aber bloss hinter MilchglasMit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips sollen endlich auch die Luzerner Behörden transparenter werden. Aber richtig durchsichtig wären sie nicht. Weiterlesen ⮕