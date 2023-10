Schauspielerin Suzanne Somers stirbt an Krebserkrankung

Suzanne Somers ist am 15. Oktober 2023 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt auch unter Bluthochdruck und hatte eine Gehirnkerkrankung.Mit «Three's a Company» – Deutsch: «Herzbube mit zwei Damen» – feierte sie grosse Erfolge in der Fernsehbranche. Sie stand da neben John Ritter (r.) und Joyce DeWitt vor der Kamera.Suzanne Somers ist am 15. Oktober 2023 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt auch unter Bluthochdruck und hatte eine Gehirnkerkrankung.

Die Schauspielerin starb am 15. Oktober in Palm Springs, Kalifornien, nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs.Bei Suzanne Somers wurde vor 23 Jahren Brustkrebs diagnostiziert, nachdem sie zuvor bereits gegen Hautkrebs gekämpft hatte.

Ausserdem veröffentlichte sie mehr als 25 Bücher, war eine «New York Times»-Bestsellerautorin und gründete Gesundheits- und Schönheitsunternehmen.Suzanne Somers starb vor zwei Wochen, einen Tag vor ihrem Geburtstag, im Alter von 76 Jahren. Ihre langjährige Pressesprecherin, R. Couri Hay, sagte dem «People»-Magazin, die Schauspielerin sei friedlich zu Hause verstorben. headtopics.com

Michael Steiner hat mit Netflix den ersten Schweizer Film für die Streamingplattform gedreht. Jetzt kommt der Film aber erst mal in die Kinos: Wie gut ist «Early Birds»? Die Hauptdarstellerin jedenfalls glänzt.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Suzanne Somers stirbt an KrebserkrankungSuzanne Somers ist am 15. Oktober 2023 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt auch unter Bluthochdruck und hatte eine Gehirnkerkrankung. Mit «Three's a Company» – Deutsch: «Herzbube mit zwei Damen» – feierte sie grosse Erfolge in der Fernsehbranche. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan kehrt mit romantischer Komödie ins Kino zurückNach einer achtjährigen Pause feiert Meg Ryan ihr Comeback im Kino mit dem Film 'What Happens Later'. Die Schauspielerin erklärt, dass sie in dieser Zeit andere Aspekte ihres Lebens weiterentwickeln wollte, wie zum Beispiel ihre Rolle als Mutter. Ryan hatte sich in den 1990er Jahren mit Filmen wie 'Harry und Sally' und 'Schlaflos in Seattle' als Königin der romantischen Komödien etabliert. Weiterlesen ⮕

- Britney Spears legt in ihrer Biografie einen Seelenstriptease hinStronger than yesterday: Spears Biografie «The Woman in Me» Weiterlesen ⮕

Italienische Rentnerin erzwingt Auszug ihrer SöhneEine italienische Rentnerin hat vor Gericht durchgesetzt, dass ihre beiden 40 und 42 Jahre alten Söhne ausziehen müssen. Das Gericht setzte ihnen eine Frist bis zum 18. Dezember. Die Männer wollten weder Miete zahlen noch bei der Hausarbeit helfen. In Italien leben viele Menschen auch weit über den 18. Geburtstag hinaus bei ihren Eltern. Weiterlesen ⮕

Italienische Rentnerin erzwingt Auszug ihrer Söhne aus dem ElternhausEine italienische Rentnerin hat vor Gericht durchgesetzt, dass ihre beiden 40 und 42 Jahre alten Söhne aus dem Elternhaus ausziehen müssen. Das Gericht setzte ihnen eine Frist bis zum 18. Dezember. In Italien leben viele Menschen auch weit über den 18. Geburtstag hinaus bei ihren Eltern. Weiterlesen ⮕

- Wo sich der «Stadt-Land-Graben» auftutMichael Hermann über das Spannungsfeld zwischen der Stadt und ihrer Umgebung Weiterlesen ⮕