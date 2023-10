Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 Jahren gestorben

Der Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner war unter anderem mit der Kultserie «Friends» bekannt geworden.Während Fans den Tod von «Friends»-Star Matthew Perry nicht fassen können, laufen die Ermittlungen. Wie es in einem neuen Bericht heisst, wurden verschreibungspflichtige Medikamente in seiner Villa gefunden.Eine toxikologische Untersuchung wurde angeordnet. Die Ermittlungen laufen.

Viele Kollegen haben sich nach der Todesnachricht bereits in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und ihre Bestürzung geäussert. «Friends»-Fans nutzen auch das New Yorker Wohnhaus, das in der Serie zu sehen war, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

Der Verstorbene wurde durch seine Rolle des Chandler Bing in der 90er-Jahre-Kultserie «Friends» weltberühmt. Er spielte in allen zehn Staffeln von 1994 bis 2004 mit und verdiente bis zu einer Million Dollar pro Folge. Doch er kämpfte zeitgleich auch mit grossen Suchtproblemen. Nach dem Ende von «Friends» konnte er nicht mehr an den Erfolg anknüpfen und bekam nur noch kleinere Rollenangebote. headtopics.com

