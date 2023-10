Schätzung: Umfang der Schwarzarbeit steigt in Deutschland stark an

im Vergleich zu 2022, berichtete die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf Zahlen des Finanzwissenschaftlers Friedrich Schneider.

Das Verhältnis der prognostizierten Schattenwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt wächst demnach auf 10,7 Prozent der Wirtschaftsleistung.Schneider berechnet seit langem den Umfang der Schwarzarbeit. Für seine Schätzungen greift er auf ein komplexes Verfahren zurück, bei dem mehrere Variablen kombiniert werden, die indirekt Indikatoren der Schattenwirtschaft sind.

