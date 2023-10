Schädlingsbekämpfung: Wie Pflanzen mit Düften kommunizieren

Am Anfang stand eine scheinbar nicht besonders aufregende Frage: Wie finden Schlupfwespen den Weg zu ihrer Beute, d.h. zu Raupen auf Maispflanzen? Ted Turlings, damals ein junger Doktorand in Florida, machte sich an die Arbeit.

Pionierarbeit zur Duftsprache der PflanzenPflanzen, die mit duftenden Hilferufen gezielt die Feinde ihrer Feinde herbeirufen: Diese Erkenntnis war 1990, als Ted Turlings sie publizierte, völlig neu. Dass Pflanzen mit Düften Schädlingsbekämpfung an sich selbst betreiben, habe Turlings in Pionierarbeit nachgewiesen, sagen Fachleute.

Nützlinge, die sich wie die Schlupfwespen von SOS-Düften der Pflanzen anlocken lassen, kommen heute im Biolandbau breit gegen Obst- und Gemüseschädlinge zum Einsatz. Das funktioniere schon gut, findet Dani Lucas-Barbosa vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Doch sie sieht auch Herausforderungen: «Wir wissen noch zu wenig, wann genau wir die Nützlinge auf den Feldern ausbringen müssen. headtopics.com

Schnüffelnde LandwirtschaftsmaschinenForscher wie Ted Turlings sind hier am Ball. Unterstützt mit einem Stipendium des Europäischen Forschungsrats entwickelt der Professor an der Universität Neuenburg Sensoren, die Pflanzengerüche erkennen können. «In Zukunft wollen wir solche Geruchssensoren in robotische Landwirtschaftsmaschinen einbauen.

Wurmgel «mindestens so wirksam wie ein Pestizid»Der Einsatz von Pestiziden liesse sich dadurch massiv verringern, sagt Turlings. Oder man könnte Pflanzenschädlinge sogar pestizidfrei bekämpfen – mit Hilfe eines Gels, das er mit seinem Team entwickelt hat. Das Gel enthält Fadenwürmer, also Nützlinge, die normalerweise im Boden aktiv sind. headtopics.com

