SCB verlängert mit Stürmer Fabian Ritzmann bis 2026

Nun unterschreibt auch Youngster Fabian Ritzmann einen langfristigen Vertrag, der 21-Jährige bleibt bis 2026kommentiert: «Fabian Ritzmann passt mit seiner Spielweise, seiner Leidenschaft und seiner Einstellung bestens zu uns. Er hat sich zu einem Top-12-Stürmer entwickelt. Und kann in den kommenden Jahren weitere Schritte nach vorne machen.»Nicht geklappt haben hingegen die Verhandlungen mit Joshua Fahrni (21). Auch den Angreifer hätte man gerne weiter verpflichtet.

NAU_LIVE: Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets gegen die New York RangersMichael Carcone (3 Tore/1 Assist) und Jack McBain (2/2) verzeichneten je vier Skorerpunkte. Das Tor für Chicago zum 1:0 erzielte nach 28 Sekunden der 18-jährige Connor Bedard. In seinem neunten NHL-Spiel war er zum vierten Mal erfolgreich.2:3 nach Verlängerung. Der Churer Stürmer trug sich nach vier Punkten in den vorangegangenen zwei Partien diesmal nicht in die Skorerliste ein. Das entscheidende Tor für die Gäste schoss Mika Zibanejad 26 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Artemi Panarin, der für das 1:0 (19.) der Rangers verantwortlich zeichnete, hatte bei allen drei Toren seines Teams den Stock im Spiel.

