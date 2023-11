SC Johnson macht Fortschritte bei der Reduzierung von Kunststoffverpackungen

Der erstellte Bericht hebt eine Reihe von Verpflichtungen für Kunststoffverpackungen hervor, die mehr als 1.000 Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen mit einer Vision für eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe vereinen. Nach Angaben der Ellen MacArthur Foundation ist die Welt immer noch nicht auf dem Weg, Plastikmüll und -verschmutzung zu beseitigen.

Auch wenn noch viele Fortschritte gemacht werden müssen, hat SC Johnson in allen drei von der Ellen MacArthur Foundation bewerteten Schlüsselbereichen bedeutende Fortschritte erzielt: Seit 2018 ist der Verbrauch von Neuplastik bei SC Johnson um 28 % gesunken. Unser Ziel für 2025 sind 30 %.: Wir sind bestrebt, bis 2025 mindestens 25 % recycelten Inhalt in Kunststoffverpackungen zu verwenden. Wir haben bereits 22 % erreicht. Wie im Bericht erwähnt, macht SC Johnson Fortschritte bei der Umstellung auf Nachfüll-/Wiederverwendungsmodelle. Als Ergebnis von Innovationen bei haltbaren Spendern, Nachfüllsystemen in Geschäften, nachfüllbaren Flaschen und Konzentraten sind 9 % unserer Kunststoffverpackungen wiederverwendbar

