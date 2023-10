SC Brühl vor einfachem Spiel gegen U21 des FC Basel

Sieben U21-Mannschaften spielen in dieser Saison in der Promotion League. Das ist nicht nach dem Geschmack des SC Brühl, denn diese Teams gelten als unattraktiv und unberechenbar. Sie ziehen kaum Zuschauer an und ihr Formstand steht und fällt oft mit der Anzahl Spieler, die sie aus dem Fanionteam dazunehmen.

Der SC Brühl hat aber einen Lauf. Das Team von Trainer Denis Sonderegger gewann bereits sechs mal in Folge und steht jetzt vor einem vermeintlich einfachen Spiel gegen die U21 des FC Basel. Was genau die Brühler jedoch erwartet, ist ungewiss.Erst drei von zwölf Spielen konnten die Basler bisher gewinnen, und dann wurden ihnen beim letzten Heimsieg, 4:0 gegen Delémont, auch noch drei Punkte abgezogen.

Mika Mettler fehlt nach Rot in Biel, und Asllan Demhasaj ist nach wie vor verletzt. Der Rest ist da und fit, sodass der Trainer die Qual der Wahl hat.Brühl macht im Moment alles richtig. Das sah man vergangenen Samstag gegen Verfolger Biel. Da gab es zuerst einen Penalty gegen Brühl und in der 67. Minute wurde Brühls Mika Mettler vom Platz gestellt. Dann erzielte der SC Brühl das 1:0-Siegtor. Mit dieser Einstellung gibt es gegen Basels U21 ein 3:0. headtopics.com

Das Kantonsgericht St.Gallen hat ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann bestätigt. Ihm wurde vorgeworfen, eine Minderjährige in einem Hotel zweimal vergewaltigt und ihr Betäubungsmittel und Alkohol verabreicht zu haben. Nun wird der Beschuldigte für sieben Jahre des Landes verwiesen.

