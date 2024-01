SBB prüfen Highspeed-Verbindung zwischen der Schweiz und London

Die Aussicht auf eine Highspeed-Verbindung zwischen der Schweiz und London nimmt Fahrt auf: die SBB prüfen die Möglichkeiten mit internationalen Betreibern. Der in London geborene Multimedia-Journalist Simon arbeitet seit 2006 für swissinfo.ch. Er spricht Französisch, Deutsch und Spanisch und berichtet über Wissenschaft, Technologie und Innovation.

Aus der Schweiz nach Grossbritannien zu reisen ist ziemlich einfach: Es gibt täglich Dutzende von Flügen von Zürich, Genf und Basel in Städte im ganzen Land. Mit dem Zug ist die Reise von der Schweiz nach London (Bahnhof St. Pancras) ebenfalls möglich, die schnellste und billigste Option ist der TGV Lyria und der Eurostar, aber für alle Fahrten müssen die Passagiere in Paris zwischen dem Gare du Lyon und dem Gare du Nord umsteigen. lang anfühlen: mindestens 7 bis 8 Stunden von Genf nach London, 8 Stunden von Basel, 9 Stunden von Zürich und 9 bis 10 Stunden von Bern aus. Derweil ist die Nachfrage nach schnellen internationalen Bahnverbindungen in Europa gros





