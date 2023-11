Sarnen OW: Einsatz im Bundesasylzentrum Glaubenberg

Dabei sind drei Personen leicht verletzt und in ärztliche Behandlung gebracht worden. Die Lage konnte polizeilich bereinigt werden. Insgesamt kam es zu fünf vorläufigen Festnahmen. Zur Klärung des Hergangs laufen die polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz standen die beiden Kantonspolizeien von Obwalden und Nidwalden sowie zwei Ambulanzen des Rettungsdienstes. Bereits am Vortag, 31.10.2023, war es auf dem Glaubenberg zu Auseinandersetzungen unter Asylsuchenden gekommen. Auch dieser Vorfall hatte zu drei leicht verletzten Personen und strafrechtlichen Ermittlungen geführt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Verletzte und Festnahmen im Bundesasylzentrum Glaubenberg OWIm Bundesasylzentrum (BAZ) Glaubenberg in Sarnen OW ist es am Mittwochabend zu einer…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Verletzte und Festnahmen im Bundesasylzentrum Glaubenberg OWAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Verletzte und Festnahmen im Bundesasylzentrum Glaubenberg OWIm Bundesasylzentrum Glaubenberg in Sarnen OW kam es zu Auseinandersetzungen mit Verletzten. Die Polizei war vor Ort und nahm fünf Personen fest.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Sechs Verletzte nach Streit unter Asylbewerbern – Polizei nimmt fünf Personen festIm Bundesasylzentrum Glaubenberg ist es am Mittwochabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Asylsuchenden gekommen. Bereits am Vortag musste die Polizei einschreiten.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFLUZERN: Bund erweitert Asylzentrum auf dem Glaubenberg - Regionaljournal ZentralschweizVon heute bis im April kann der Bund fast doppelt so viele Asylsuchende im Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg unterbringen. In Absprache mit dem Kanton Obwalden hat er in der Truppenunterkunft vorübergehend 300 weitere Plätze bereitgestellt. Die dürften allerdings kaum alle gebraucht werden.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕

20MIN: Sarnen OW: Mehrere Verletzte bei Schlägerei unter AsylsuchendenIm Bundesasylzentrum Glaubenberg im Kanton Obwalden ist es am Mittwochabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Drei Personen wurden verletzt, fünf festgenommen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕