Sarah Regez nimmt Stellung zu Treffen mit Martin Sellner

Sarah Regez , Strategiechefin der Jungen SVP, soll vor knapp einem Jahr an einem Referat des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner teilgenommen haben. Das Medienecho in den letzten Wochen war groß. Das Treffen soll ein Beweis für die Nähe der Jungen SVP zu extremistischen Gruppierungen sein, hieß es. In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» nimmt die Jung-SVPlerin nun Stellung, wie es zu dem Treffen kam.

Sie sei zu jener Zeit aktiv bei den Massnahmenkritikern gewesen und habe fast jeden Abend eine politische Veranstaltung besucht. Ein Kollege habe sie gefragt, ob sie mit ihm an eine Veranstaltung komme. «Ich bin mitgegangen, ohne zu wissen, worum es geht.» Der Name Martin Sellner sei ihr damals kein Begriff gewesen. Der Vortrag habe bei ihr auch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Regez habe zum ersten Mal von ihm gehört, als die Medien über eine Veranstaltung mit ihm im Aargau berichteten, die von der Polizei abgebrochen wurde

