«Sanofi prüft verschiedene Abspaltungs-Szenarien, hält aber die Schaffung eines börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Frankreich für den wahrscheinlichsten Weg», erklärte das Unternehmen am Freitag. Zu der «Consumer Healthcare»-Sparte gehören in Deutschland bekannte Mittel gegen Kopf- und Bauchschmerzen, Erkältung oder Durchfall wie Mucosolvan, Dulcolax und Thomapyrin.

Sanofi wolle mehr in die Entwicklung von Immunologie- und Entzündungsmedikamenten investieren und gebe deshalb sein angepeiltes Ziel einer operativen Gewinnmarge von 32 Prozent für 2025 auf. Der Arzneimittelhersteller wolle sich auf die langfristige Rentabilität konzentrieren. An der Pariser Börse reagierten die Anleger geschockt. Die Sanofi-Aktien brachen um 15,5 Prozent ein und rutschten auf den niedrigsten Stand seit mehr als acht Monaten.

Sanofi hatte das Geschäft bereits 2019 in eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Sparte um knapp neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Viele Arzneimittelhersteller haben zuletzt ihre Sparte für frei verkäufliche Präparate abgespalten, um sich auf die lukrativeren patentgeschützten Medikamente zu konzentrieren. headtopics.com

Sanofi erklärte, man wolle die Entwicklung von Wirkstoffen im Kerngeschäft forcieren. Um Gelder dafür freizusetzen, sollen in den nächsten beiden Jahren bis zu zwei Milliarden Euro eingespart werden. Infolge der steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung und eine höhere Steuerquote soll der bereinigte Gewinn je Aktie 2024 leicht zurückgehen, um 2025 aber umso stärker zu steigen.

Für das laufende Jahr bleibt es bei dem Ziel, den auch um Währungseffekte bereinigten Gewinn je Aktie um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu steigern. Im dritten Quartal ging das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) um zehn Prozent auf 4,03 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. headtopics.com

