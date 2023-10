Sanofi plant Abspaltung der Consumer Healthcare-Sparte

Das Management von Sanofi will seinen Fokus verstärkt auf die Biopharma-Sparte richten. (Symbolbild) - keystone

Der französische Pharmakonzern Sanofi plant eine Abspaltung seiner Sparte Consumer Healtcare. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Paris im Rahmen der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mit. Mit diesem Schritt will das Management seinen Fokus verstärkt auf die Biopharma-Sparte richten.Gesellschaft, hiess es weiter. Die Abspaltung könnte bereits im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigten die Pariser.

