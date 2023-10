Sanktionen umschifft – Das sind Russlands neue Handelsrouten

Russland ist einer der grossen Exporteure von Benzin und Diesel.Der Westen hat Russland mit schätzungsweise 11'000 Sanktionen belegt. Darunter leiden auch die Handelswege. Doch der Kreml hat bereits vor langer Zeit die Weichen für neue Routen gestellt, die wichtiger werden. Seit Russland die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat, haben die Sanktionen von 2500 auf schätzungsweise 11'000 zugenommen.

Die Diversifikation helfe Moskau, die Sanktionen teilweise zu umgehen, wirtschaftliche Einschränkungen auszugleichen und sich langfristig unabhängig vom europäischen Markt zu machen, analysiert das Wirtschaftsmedium und stellt Russlands sogenannte Escape-Routen vor.Russland, Iran und Indien haben bereits vor über zwanzig Jahren die Weichen dafür gestellt, als sie im Mai 2002 das Abkommen für den Nord-Süd-Transportkorridor unterzeichneten.

Der bisherige Transportweg zwischen St. Petersburg und Mubai dauerte zwischen vierzig und sechzig Tagen und führte einmal um ganz Europa herum. Mit dem neuen Weg über Land und See halbiert sich die Reisezeit um fast die Hälfte und die Kosten um gut 30 Prozent. headtopics.com

Die Route ist nun im Einsatz und wird weiter ausgebaut. Allein bis 2022 hat Russland mehr als 13 Milliarden für 52 dazugehörige Infrastrukturprojekte gesprochen. In diesem Jahr hat Russland weitere 1,7 Milliarden für eine Transportstrasse zwischen dem Iran und Aserbaidschan zugesagt.Die Transsibirische Eisenbahn gilt als nördlicher Korridor und verbindet China via Kasachstan, Russland und Belarus schon seit Langem mit Europa. Die Sanktionen haben sich hier massiv ausgewirkt.

Der russische Minister für Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis hat erst im September verkündet, dass die Nordseeroute trotz Sanktionen gegen Schiffbauprojekte einen beispiellosen Schritt nach vorne mache. headtopics.com

Russland diversifiziert Handelsrouten und umgeht SanktionenRussland hat seine Handelsströme umgestellt und nutzt alternative Handelsrouten, um die Sanktionen zu umgehen und sich unabhängig vom europäischen Markt zu machen. Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Die Wagner-Gruppe: Russlands Erfolgsmodell in AfrikaDie Wagner-Gruppe ist ein erfolgreiches russisches Unternehmen in Afrika, das sowohl als Söldnertruppe als auch als Propaganda-Arm der russischen Führung fungiert und afrikanische Rohstoffe ausbeutet. Es gibt einen Kampf um die Kontrolle über das Unternehmen, nachdem der Gründer Jewgeni Prigoschin verstorben ist. Weiterlesen ⮕

Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen Russland ++ Hohe Verluste Russlands bei Kämpfen um ukrainisches AwdijiwkaSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕