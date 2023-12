Sandoz emittiert unbemerkt Bonds im Wert von 750 Millionen Franken

Anfang Oktober ging Sandoz an die Börse. Mit Pauken und Trompeten, wie sich das für ein IPO gehört. Spekulationen über den Preis, die Grösse und die Folgen für die Schweizer Indizes gingen dem Börsendebüt voraus. Keine zwei Wochen später tauchte Sandoz erneut am Schweizer Kapitalmarkt auf. Dieses Mal auf dem Bondmarkt und somit weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Wie das üblich ist, ging die Information über die Emission erst am selben Morgen heraus.

Zwei Stunden später waren Sandoz-Bonds im Wert von 750 Millionen Franken verkauft. Selbst in Schweizer Medien ist kaum eine Nachricht über den Deal zu finden. Genauso still und unbemerkt ist der Markt für Schweizer Obligationen wieder zum Leben erwacht – und das ist kein Nebenschauplatz, sondern eine zentrale Finanzierungsquelle für den Staat, die Kantone und die Privatwirtschaft. Unablässig werden neue Schweizer Obligationen emittiert. Im Oktober holte sich Amag 310 Millionen Franken, Bell Food 270 Millionen und Nestlé in drei Tranchen gleich 580 Millionen a





