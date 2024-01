Samsung präsentiert Galaxy S24-Serie mit KI-Funktionen

Samsungs Galay-S24-Familie will mit KI-Funktionen punkten und ist unter anderem in der Lage, Telefonate in Echtzeit in andere Sprachen zu übersetzen. Erfreulich zudem: Die neuen Geräte sind günstiger als die letztjährige Serie.Samsung hat seine Flaggschiff-Serie Galaxy S24 vorgestellt, die aus den Geräten S24 Ultra, S24+ und S24 besteht.

Als grosse Neuerung der Serie preistheuer integrierte KI-Funktionalität an, die bei einer Reihe von Tasks und Anwendungen zum Einsatz kommt und unter dem Namen Galaxy AI läuft. Spannend ist beispielsweise die Funktion Live Translate, die in der Lage ist, Anrufe in unterschiedlichen Sprachen in Echtzeit in gesprochenen Text oder alternativ auch als Textausgabe zu übersetzen. Zum Launch stehen laut Samsung 15 Sprachpakete bereit – darunter auch Deutsc





