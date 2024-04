Samsung holt sich den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurück

Samsung hat sich im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforscher n den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurückgeholt. Vom südkoreanischen Konzern kamen knapp 21 Prozent der weltweit verkauften Geräte. - sda - KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

Samsung hat sich im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurückgeholt. Vom südkoreanischen Konzern kamen knapp 21 Prozent der weltweit verkauften Geräte.lag demnach bei 17,3 Prozent Marktanteil.

Samsung hatte in den vergangenen Monaten im üblichen jährlichen Rhythmus sein neues Spitzenmodell Galaxy S24 auf den Markt gebracht. Der Absatz sank nach den IDC-Zahlen im Jahresvergleich um 0,7 Prozent auf 60,1 Millionen Geräte.9,6 Prozent weniger Telefone. Ein Grund könnte sein, dass der Absatz im Vorjahresquartal durch eine aufgestaute Nachfrage aus dem Weihnachtsgeschäft 2022 hochgetrieben wurde.

Insgesamt wuchs der Smartphone-Markt nach einer längeren Schwächephase wieder um 7,8 Prozent auf 289,4 Millionen Geräte, wie IDC errechnete. Die Analysefirma ist eines der Marktforschungsunternehmen, die regelmässig den Absatz von Elektronik schätzen. Von den Herstellern selbst gibt es keine Angaben mehr dazu., der mit einem Absatzplus von gut einem Drittel auf rund 14 Prozent Marktanteil kam.

