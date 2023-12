Şampiyon Holstein ve Red Holstein Sığır Yarışması

Championne Holstein Clos Du Praz Chief France, Loïc Fragnière, Avry-devant-Pont (v.r.); Reserve Championne Holstein La Waebera Devour Loto, Nicolas Clément, Le Mouret; Mention honorable Holstein Lookout Altitude Beautyfull, Sabrina Piller, La Roche. Robert Alder Championne Red Holstein Hellender Power Baileys, Andreas Ender, Kallern (v.r.

); Reserve Championne Red Holstein Famos Awesome Ariane, Patrik Enkerli, Kirchlindach; Mentione honorable Red Holstein Bopi Crown Laylotte, Jeanne Oberson, Maules. Robert Alder Championne Intermédiaire Holstein Les Chaux Armagedon Tanga, Romane Pharisa, Estavannens (v.r.); Reserve Championne Intermédiaire Holstein Les Prés Legend Milkiway, Claudia Heim, Souboz; Mention honorable Championne Intermédiaire Holstein: Sebholstein Sidekick Disney, Pierre Egger, Magnedens. Robert Alder Championne Intermédiaire Red Holstein Taillemau Avatar Merry, Simon Charrière, Hennens (v.r





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die schönsten Rinder der Schweiz gekürtViehzucht - Devine wurde Suprême Champion der Aargauer Junior Expo: In der Vianco Arena in Brunegg wurden anlässlich der Aargauer Junior Expo die schönsten Rinder der Rassen Holstein, Red Holstein und Brown Swiss gekürt.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Umwerfende Rassensiegerinnen im FrutigtalDie Missen-Titel bei der Frutigtaler Eliteschau in Mülenen BE gingen an Peter Brügger, Frutigen (Simmental), Ueli und Samuel Künzi, Blausee-Mitholz (Swiss Fleckvieh) und Bernhard Gertsch, Frutigen (Holstein/Red Holstein), die jeweils Kühe von grosser Ausgeglichenheit und noch grösserer Ausstrahlung präsentierten.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Makellose Barca Monisha wird in Wattwil Supreme Champion7. Rindernight-Show - Makellose Barca Monisha wird in Wattwil Supreme Champion: Jungzüchterinnen und Jungzüchter aus der ganzen Schweiz präsentierten in Wattwil Rinder der Rassen Jersey, Brown Swiss, Holstein und Red Holstein. Die schönste Kuh des Abends…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für SpitzenküheAuktion - An der Aargauer Auktion gab es Spitzenpreise für Spitzenkühe: Der Höchstpreis an der Aargauer Auktion lag bei 5800 Franken. Im Schnitt galten die Holstein- und Swissherdbook-Kühe gut 4000 Franken.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die schönsten Rinder der Schweiz gekürtViehzucht - Devine wurde Suprême Champion der Aargauer Junior Expo: In der Vianco Arena in Brunegg wurden anlässlich der Aargauer Junior Expo die schönsten Rinder der Rassen Holstein, Red Holstein und Brown Swiss gekürt.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »