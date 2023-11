Sam Altman kehrt als CEO zu OpenAI zurück

Zurück auf Start: Sam Altman übernimmt doch wieder seinen Posten als CEO von OpenAI. Der Wechsel zu Microsoft scheint damit vorerst vom Tisch zu sein. Das tagelange Hin und Her könnte ein vorläufiges Ende finden: Nach einer Woche mit täglichen News und viel Pathos kehrt Sam Altman doch wieder als CEO zuauf X veröffentlicht.

"Wir haben eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass Sam als CEO zu OpenAI zurückkehren wird, und zwar mit einem neuen Vorstand bestehend aus Bret Taylor (Vorsitz), Larry Summers und Adam D'Angelo." Man arbeite jetzt zusammen, um die Details zu regeln."Vielen Dank für Ihre Geduld in dieser Zeit." Den neuen Vorstand hatten Hunderte Mitarbeitende von OpenAI zusammen mit der Rückkehr von Altman in einem offenen Brief gefordert ("Swiss IT Magazine"). Sie machten den Rücktritt des alten Vorstandes zur Voraussetzung – andernfalls wollten sie das Unternehmen verlassen. Immerhin war dieser für di





