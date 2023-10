Sahra Wagenknecht und ihre Unterstützung für die Antifa

Auf abgeordnetenwatch.de stellen Bürger den Mitgliedern des Bundestags Frage, die diese dann beantworten können.

Sahra Wagenknecht, ehemalige Abgeordnete der Partei «Die Linken» und Gründerin ihrer neuen, eigenen Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht», hat früher diese Fragen regelmässig beantwortet. Derzeit scheint sie aber wenig Zeit zu finden. Seit Juli 2023 hat sie sich dort nicht mehr zu Wort gemeldet.

Interessant wird die Antwort vor allem deshalb sein, weil Wagenknecht bis mindestens 2015 tatsächlich Spenden an die Antifa überwiesen hat. Das hat sie auf ihrer Webseite selbst unter dem Punkt «Transparenz» aufgeführt. headtopics.com

Dort schreibt Sahra Wagenknecht, sie unterstütze «Antifa und andere Initiativen in meinem Wahlkreis mit Spenden». Es wäre allerdings wenig überraschend, wenn seither kein Geld mehr fliessen würde. Zwischen der Politikerin und der Antifa stehen die Dinge nicht mehr zum Besten. 2016 wurde Wagenknecht beim Parteitag der «Linken» im Magdeburg von einer Gruppe der Antifa attackiert – mit einer Schokoladentorte ins Gesicht.Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen.

Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sindKommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthaltenAls Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen. headtopics.com

Weiterlesen:

Weltwoche »

Sahra Wagenknecht im Interview: «Natürlich nicht rechts»Die streitbare deutsche Politikerin über die Ziele ihrer neuen Partei, ihre Wandlung von einer Kommunistin zur Konservativen und die Möglichkeit des Scheiterns. Weiterlesen ⮕

Bündnis Sahra Wagenknecht: Ohne einen Funken KlassenanalyseSahra Wagenknecht macht ernst und gründet zu Jahresbeginn eine eigene Partei. Ob das den Aufstieg der AfD in Deutschland stoppen wird, ist unsicher. Weiterlesen ⮕

Sarah Wagenknecht im Interview: «Natürlich nicht rechts»Die streitbare deutsche Politikerin über die Ziele ihrer neuen Partei, ihre Wandlung von einer Kommunistin zur Konservativen und die Möglichkeit des Scheiterns. Weiterlesen ⮕

Wagenknecht, Massen: In Deutschland spriessen politische Parteien aus dem Boden. Deren Dämonisierung beeindruckt kaum noch jemanden. Helfen kann den etablierten Parteien nur eins: Selbst mehr Populismus wagenNoch besteht die Sahra-Wagenknecht-Partei nur aus einem vagen Umriss. Trotzdem erreicht sie nach einer Umfrage schon 12 Prozent der Stimmen. Weiterlesen ⮕

Demos in Bern: Wegen Gaza und Rechtsrutsch protestieren Palästina-Freunde und AntifaIn Bern kommt es am Samstag zu zwei heiklen Kundgebungen. Nur eine davon ist bewilligt. Weiterlesen ⮕

Privatdetektiv Matula in Burgdorf: Prominente Unterstützung für die StadtpolizeiAuf Einladung der Krimitage reiste Schauspieler Claus Theo Gärtner 2003 nach Burgdorf. Und die Stadtpolizei kam zu einem sehr bekannten Mitarbeiter. Weiterlesen ⮕