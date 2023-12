Sabrina Stadelmann: Von der Automechanikerin zur Bäuerin

Sabrina Stadelmann im Stall bei den Milchkühen. Michelle Wüthrich Es gibt Momente im Leben, die unerwartet viel verändern können. So auch bei Sabrina Stadelmann. Ursprünglich aus der Stadt, hat es die gelernte Automechanikerin während einer Saisonstelle in eine Bergbeiz nach Sörenberg gezogen. Was damals als Zwischenhalt in einem anderen Berufsfeld gedacht war, endete damit, dass sie noch heute dort ansässig ist – der Liebe wegen.

Mittlerweile verheiratet und Mutter zweier Kinder, führt sie zusammen mit ihrem Mann Marco einen Landwirtschaftsbetrieb. «Damals habe ich mit all dem nicht gerechnet, aber oft kommt es anders, als man denkt.» Die Stadelmanns haben zwei verschiedene Wohnorte, die sie während des gesamten Jahres nutzen. Im Sommer sind sie mit den Milchkühen auf der Alp, während sie sich in den kühlen Wintermonaten auf den Betrieb im Tal zurückziehen. Ihre Alp befindet sich im Karstgebiet der Schrattenfluh. «Oben auf der Alp fühle ich mich zu Hause, während ich hier auf dem Talbetrieb nie so ganz ankomme», so Stadelman





