SAB begrüsst rasche Revision der Jagdverordnung

Heute, nur drei Jahre später, sind es bereits 32 Rudel und über 300 Wölfe. Alleine im Kanton Graubünden gibt es aktuell zwölf Rudel, welche dieses Jahr 46 Welpen zeugten. Das zeigt exemplarisch das exponentielle Wachstum der Wolfsbestände auf, wie die SAB in einer Medienmitteilung informiert.

Ohnmacht der Bergbevölkerung Die eidgenössische Politik war jahrzehntelang blockiert. Bei der betroffenen Bergbevölkerung entstand dadurch immer mehr ein Gefühl der Ohnmacht vor dieser politischen Situation. Einige Landwirtinnen und Landwirte haben bereits resigniert und ihren Betrieb aufgegeben. Verschiedene Alpweiden wurden auf Grund des hohen Wolfsdruckes entweder vorzeitig entleert oder gar nicht mehr bestossen.

Im Video unten sehen sie die Pressekonferenz von Bundesrat Alfred Rösti zum Thema von Mittwochnachmittag Nur wenn Rudel Schaden anrichtet Diese Situation ist unhaltbar. Das eidgenössische Parlament hat deshalb im Jahr 2022 das eidgenössische Jagdgesetz revidiert. Demnach sollen die Wolfsbestände ebenso reguliert werden können wie die Steinböcke. Das bedeutet auch, dass ganze Rudel entnommen werden können.

Der Bundesrat hat heute (01.11.2023) die entsprechenden Ausführungsbestimmungen erlassen. Gemäss der Verordnung dürfen nur schadstiftende Rudel reguliert werden. Der untere Schwellenwert von 12 Rudeln, welcher nun in der Verordnung festgelegt wurde, liegt leicht über dem Bestand von elf Rudeln im Jahr 2020.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Regulierung der Wolfsbestände - Wölfe dürfen künftig auch präventiv abgeschossen werdenArchiv: Neue Jagdverordnung soll präventiven Wolfsabschuss ermöglichen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Angriff auf Juden in Russland: Moskau gibt dem Westen die Schuld für die HetzjagdNach antijüdischen Vorfällen in der russischen Teilrepublik versucht der Kreml den Eindruck zu erwecken, die Vorgänge seien von ausserhalb Russlands gesteuert worden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

20MIN: Das ist die neue Investorin von «Die Höhle der Löwen Schweiz»Nicole Büttner-Thiel ist Ökonomin, KI-Unternehmerin und Politikerin. Mit 20 Minuten spricht die Deutsche über die Schweiz, Geld und KI.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Bündner Regierung stellt das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024 vorDie Bündner Regierung präsentiert das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024, das jedoch überraschend mager ausfällt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Die Folgen des Nahost-Konflikts auf die WeltwirtschaftDie Weltbank warnt vor den möglichen Folgen eines doppelten Energieschocks, falls sich der Nahost-Konflikt weiter ausweitet. Dies würde auf eine Weltwirtschaft treffen, die den Schock durch den Ukraine-Krieg noch nicht überwunden hat.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Kommt jetzt die 4-Tage-Woche?: Der Kampf um weniger Arbeit geht in die nächste RundeEin neues Arbeitsmodell mit mehr Freizeit könnte dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ein KMU in Spiez zeigt, wie das funktioniert.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕