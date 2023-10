Russlands Präsident Putin: Kreml dementiert Gerüchte über Herzinfarkt

Russlands Präsident Wladimir Putin ist an einem Herzinfarkt verstorben? Entsprechende Gerüchte hielten sich auf Telegram hartnäckig. Nun sah sich sogar der Kreml zu einer Gegendarstellung gezwungen.Der Kreml sah sich nach hartnäckigen Gerüchten, Russlands Präsident Wladimir Putin sei verstorben, zu einer Stellungnahme veranlasst.Mehr anzeigen

Die Gerüchte, der russische Präsident sei todkrank, lassen sich immer wieder in Posts auf Sozialen Medien finden. Öffentliche Auftritte würde inzwischen ein Doppelgänger absolvieren, heisst es da etwa. Nachdem sich nun sogar die Nachricht verbreitete,sei an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben — eine Nachricht, die das Potenzial hätte, das Weltgeschehen und insbesondere den Krieg gegen dieTelegram-Kanal «General SVR».

Laut «General SVR» sei Putin um 20.42 Uhr für tot erklärt worden. «Jetzt sind die Ärzte im Raum mit Putins Leiche eingesperrt, sie werden von Mitgliedern des Sicherheitsdiensts des Präsidenten (...) festgehalten», schreibt der Telegram-Kanal. Im Netz verbreitete sich die Nachricht schnell, wenngleich umgehend Zweifel an deren Wahrheitsgehalt aufkamen.Doch offenbar sah man sich im Kreml veranlasst, Putins Tod in einer Stellungnahme zu dementieren. headtopics.com

Wladimir Putin hatte seinen letzten öffentlichen Auftritt am vergangenen Donnerstag. Als der russische Präsident das Raumfahrtzentrum in Koroljow bei Moskau besuchte, waren ihm keinerlei Gesundheitsprobleme anzumerken.Ski-Superstar Lucas Braathen tritt mit 23 Jahren per sofort zurück

Weiterlesen:

bluenews_de »

Putin: Kreml dementiert Gerüchte über Tod des russischen PräsidentenNach hartnäckigen Gerüchten über den Tod von Russlands Präsident Wladimir Putin sah sich der Kreml zu einer Stellungnahme veranlasst. Die Gerüchte, dass Putin todkrank sei und ein Doppelgänger seine öffentlichen Auftritte übernehme, wurden auf Sozialen Medien verbreitet. Der Telegram-Kanal 'General SVR' behauptete, Putin habe einen Herzinfarkt erlitten und sei verstorben. Der Kreml dementierte diese Nachricht und betonte, dass Putin am Leben sei. Weiterlesen ⮕

Putin dankt Kirchenführern für Beitrag zur Einheit RusslandsPutin dankt den Religionen im Kampf gegen die Ukraine, kritisiert zeitgleich erneut den Westen: Er sei für das Blutvergiessen im Gaza-Streifen verantwortlich. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Kreml verbietet Berichte über Verbrechen von SoldatenImmer wieder begehen Rückkehrer aus dem Ukraine-Krieg in Russland Straftaten. Die Staatsmedien sollen diese aber nun nicht mehr thematisieren. Weiterlesen ⮕

Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Aargau kündigt Rücktritt anLuc Humbel, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Aargau, hat angekündigt, dass er sein Amt per Ende 2024 zur Verfügung stellen wird. Gründe für den Rücktritt werden nicht genannt. Humbel hat das Amt seit 2010 inne und hat sich für Reformen im Bistum und in der Kirche eingesetzt. Er wurde für seine konsequente Haltung bezüglich der transparenten Aufarbeitung des Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz gelobt. Weiterlesen ⮕

Israels Präsident trifft Angehörige von arabischen GeiselnPräsident Izchak Herzog hat im Süden von Israel arabische Familien besucht. Deren Angehörigen werden von den Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten. Weiterlesen ⮕

GLP-Präsident Jürg Grossen im Interview: Biegen die Grünliberalen nach rechts ab?Dass die Schweiz konservativ gewählt habe, sei nicht nur schlecht. Das sagte diese Woche GLP-Präsident Jürg Grossen. Zudem fiel er mit Kritik an Bundesrätin Baume-Schneider auf. Weiterlesen ⮕