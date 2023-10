Russlands Generaloberst Viktor Afsalow zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt

Die Internationale Raumstation (ISS): Russlands Raumfahrtbehörde ist weiterhin mit von der Partie. - NASA/dpa

Generaloberst Viktor Afsalow ist in Russland offiziell zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt worden. Der 55-Jährige sei durch ein Dekret des Präsidenten im Oktober auf den Posten bestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am FreitagAfsalow wurde auf der Halbinsel Krim geboren, die nach dem Zerfall der Sowjetunion Teil der Ukraine war, ehe sie 2014, sondern erst in den sowjetischen und dann in russischen Streitkräften gedient.

Der Anmelderekord in Luzern beeindruckt auch den Laufexperten Viktor RöthlinDie Nachfrage nach Startplätzen am Swiss City Marathon in Luzern war in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Insgesamt sind für den Laufevent am Sonntag über 12000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Der ehemalige Langstreckenläufer Viktor Röthlin findet nur lobende Worte.

Viktor Giacobbo gratuliert - Kniefall vor dem König des Schweizer KabarettsAm 25. Oktober wird Schauspieler und Kabarettist Mike Müller 60 Jahre alt. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk hat sich der Oltner bereits gemacht: sein neues Stück «Klassentreffen» feierte letzte Woche Premiere. An seine eigene Schulzeit hat Müller aber eher durchzogene Erinnerungen.

UBS-Tessin-Chef Luca Pedrotti wird Hauptverantwortlicher im Südschweizer MarktLuca Pedrotti, langjähriger UBS-Tessin-Chef und enger Weggefährte von UBS-Chef Sergio Ermotti, wurde zum Hauptverantwortlichen im Südschweizer Markt ernannt. Pedrotti, der eine Karriere als Profifussballer hatte, ist seit 35 Jahren für die UBS tätig.

Ted Pick ist neuer Chef der US-Bank Morgan StanleyTed Pick beerbt James Gorman als Chef von Morgan Stanley. Er kam 1990 zur US-Bank und beaufsichtigte zuletzt das Investmentbanking.

IKRK-Chef: «Für Geiselbefreiungen braucht es sehr viel Vertrauen»Martin Schüepp leitet beim Internationalen Roten Kreuz Einsätze weltweit. Er sagt, wie es seinem Team gelang, Verschleppte aus Gaza zu bergen, und wie sehr ihm Israels Offensive Sorgen bereitet.

Schweizer Divisionär Gauchat vermittelt zwischen Syrien und IsraelDivisionär Patrick Gauchat, Chef der Uno-Friedenstruppe UNTSO, bemüht sich um Entspannung zwischen Syrien und Israel. Jüngst wurde eine Eskalation vermieden.