Russlands Angriff auf die Ukraine und die Gefahr des nuklearen Nihilismus

Das Risiko, dass Russlands Ungemach in der Ukraine in nuklearen Nihilismus ausarten könnte, ist nicht gleich null. Deshalb müssen die USA vorsorglich ihre Optionen prüfen.Historisch gesehen haben Russlands Niederlagen in Kriegen ausserhalb des eigenen Landes, wie etwa im Russisch-Japanischen Krieg der Jahre 1904–1905 sowie im Ersten Weltkrieg und bei der Invasion Afghanistans 1979–1989, zu inneren Unruhen geführt, die schliesslich einen Regimewechsel zur Folge hatten.

Putins grundloser Angriff auf die Ukraine hat die Angst vor einer Neuauflage dieser Entwicklung geschürt, wobei die atomare Gefahrenlage diesmal weitaus grösser ist als jene nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Aussichten präsentieren sich beunruhigend. Sollte das Debakel in der Ukraine Putins Legitimität im eigenen Land zerstören, stellt sich die Frage, wie die USA (und die Welt insgesamt) auf die Gefahr «vagabundierender Atomwaffen» oder eines rachsüchtigen Anführers reagieren sollten, der mit dem Finger auf dem roten Knopf dem Untergang entgegengeh

: