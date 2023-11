Russland wirbt Frauen für den Kampfeinsatz in der Ukraine an

Die Kämpfe an der Front in der Ukraine sind blutig. Die Verluste im Abnützungskrieg sind hoch, und die russische Armee braucht dringend neue Soldaten. Wie verschiedene Medien berichten, hat das russische Verteidigungsministerium in den vergangenen Wochen seine Rekrutierungsbemühungen verstärkt – und versucht nun, auch Frauen anzuwerben. So rekrutiert etwa die Söldnergruppe Redut seit neuestem gezielt Frauen, um sie für Kampfeinsätze an die Front zu schicken.

Eine entsprechende Anzeige wurde auf dem russischen Social-Media-Portal V-Kontakte veröffentlicht, wie das unabhängige russische Portal «iStories» schreibt. Gemäss dem Beitrag auf V-Kontakte wirbt Redut, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht, mit sechsmonatigen Verträgen im Freiwilligenbataillon «Borz». Es wird empfohlen, dass Bewerberinnen Kenntnisse im Umgang mit Waffen habe





