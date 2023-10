Russland: Pro-Palästina-Anhänger stürmen russischen Flughafen

Mehrere hundert Männer mit Palästina-Flaggen stürmten am Sonntagabend den Flughafen in Dagestan, Russland. Videos auf der Plattform X, ehemals Twitter, zeigen, wie die Männer zu erst durch die Flughafenhalle laufen. Sie schreien dabei immer wieder «Allahu Akbar» (»Allah ist gross»). Auf anderen Videos ist zu sehen, wie die Menschenmenge sogar aufs Flugfeld läuft.

Einer der Personen steigt auf die Tragfläche eines Flugzeugs. Auf «X» ist ebenfalls davon die Rede, dass die Männer offenbar auf der Suche nach Passagieren sind, die aus Tel Aviv gelandet sind. Manche User sprechen von einem «Progrom» gegen jüdische Passagiere. Ob es tatsächlich zu tätlichen Angriffen gegen jüdische Personen gekommen ist, lässt sich bisher allerdings nicht verifizieren.

