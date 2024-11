Russland erleichtert Schuldenerlass für Ukraine-Kämpfer

Ukraines Präsident Selenski sieht Chancen für ein Kriegsende im kommenden Jahr. Dafür ist aber eine lange Liste an Vorbereitungen nötig. Russland hat eine neue Mittelstreckenrakete gegen die ukrainische Stadt Dnipro eingesetzt. Kremlchef Putin kündigte weitere «Tests» und eine Serienproduktion an. Selenski wirft Putin neue Kriegsverbrechen vor. Dies, weil Russland sein Land beschiesse, nicht nur um es zu terrorisieren, sondern um neue Raketen für weiteren Terror zu testen.

Wer sich in Russland für einen Einsatz im Konflikt in der Ukraine meldet, profitiert einem neuen Gesetz zufolge von einem Schuldenerlass in Höhe von bis zu zehn Millionen Rubel (rund 86'000 Franken). Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Samstag ein entsprechendes Gesetz, wie die Regierung mitteilte. Dieses befreit demnach alle, die einen einjährigen Vertrag für einen Einsatz in der Armee nach dem 1. Dezember unterschreiben, von bestehenden Schulden. Die russische Armee hat nach dem bald drei Jahre andauernden Konflikt Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren – das neue Gesetz wird Experten zufolge einen grossen Anreiz für künftige Kämpfer darstellen. Profitieren können davon jene, für die vor dem 1. Dezember ein Einziehungsbeschluss ausgestellt wurde. Das Parlament hatte dem Gesetz am Dienstag bereits zugestimmt. Die neue Regelung richtet sich vor allem an jüngere Russen im wehrfähigen Alter, da diese häufiger verschuldet sind. In Russland sind Zinsen für Kredite extrem hoch und viele Russen haben fast keine Ersparnisse. Die meisten verschulden sich, um Wohneigentum zu kaufen. Einem Bericht der Zentralbank zufolge haben über 13 Millionen Russen drei oder mehr Kredite aufgenommen. (AFP)Das öffentliche und auch private Werben für Kinderlosigkeit in Russland ist ab sofort unter Strafe verbote

