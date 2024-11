Russland beliefert Österreich trotz Lieferstopp mit Erdgas

In Österreich kommt wieder ähnlich viel Erdgas aus Russland wie vor dem «Gaslieferstopp».Seit einer Woche liefert der russische Staatskonzern Gazprom der österreichischen OMV kein Erdgas mehr. Doch um einen tatsächlichen Lieferstopp handelt es sich nicht. Russland lauthals einen Gaslieferstopp nach Österreich verkündet, der aber eigentlich gar keiner ist.

Geändert hat sich lediglich, wie das Gas verkauft wird. Ein echter Lieferstopp steht aber weiter im Raum, und zwar per 1. Januar 2025, wenn der Transitvertrag durch die Ukraine endet.Es kommt weiter ähnlich viel russisches Gas an der österreichisch-slowakischen Grenze in Baumgarten an wie zuvor, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA schreibt. Geändert hat sich nur, wie das Gas verkauft wird. Ein echter Lieferstopp steht aber weiter im Raum, und zwar per 1.

Dass die OMV von Gazprom kein Gas mehr erhält, sehen Beobachter als «Anfang vom Ende» des langjährigen Liefervertrags, der 2018 bis 2040 verlängert wurde. Die OMV selbst will sich zu dem Vertrag nicht äussern. Auf Fragen der APA dazu heisst es: «Zu unserer Rechtsstrategie und laufenden Gerichtsverfahren können wir keine Stellung nehmen.

Als Ausstiegsmöglichkeit gilt das Auslaufen des ukrainischen Transitvertrags. Sollte es Gazprom nicht mehr möglich sein, Gas bis nach Baumgarten zu liefern, können die Russen den Liefervertrag mit der OMV nicht mehr erfüllen. Schon 2022 als die Gazprom weniger lieferte als von der OMV bestellt, gab es Stimmen, die von einem Vertragsbruch sprachen. Der Vertrag ist allerdings nicht öffentlich einsehbar.

Erdgas Russland Österreich Lieferstopp Gazprom

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russland liefert ab Samstag kein Gas mehr an ÖsterreichÖsterreich wird ab Samstag erstmals seit über 50 Jahren kein Erdgas aus Russland mehr bekommen.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Warum der russische Lieferstopp eigentlich keiner istAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Moskau: Lieferstopp von Gas nach Österreich ist gerechtfertigtRussland stoppt Gaslieferungen an Österreich – ein Rechtsstreit ist der Auslöser.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Aktienkurse, Migration und Erdgas: Der «Trump-Effekt» wirkt bereitsKaum ist Donald Trump gewählt, sehen seine Anhänger bereits erste positive Veränderungen. Politikwissenschaftler Urs Vögeli analysiert.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Energie Stadt Bern: Ausstieg aus Erdgas bis 2045Das Gasnetz wird teilweise durch Fernwärme ersetzt. Wegen der Abschreibung des Netzes steigt der Gaspreis – der Preisüberwacher übt Kritik.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Dieter Bohlen schickt der Mutter jede Woche einen BlumenstraussAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »