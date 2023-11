Russisches Militär droht mit schnellem Abschuss von F-16 in Ukraine ++ Schwerste Angriffe seit Jahresbeginn: 118 Orte in Ukraine beschossen

Im südukrainischen Cherson schlug am Mittwochmorgen ein russisches Geschoss in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern ein und tötete eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Zwei ihrer Kollegen wurden nach Angaben der lokalen Militärbehörde teilweise schwer verletzt. Von den Behörden veröffentlichte Videoaufnahmen vor Ort deuteten aufgrund der Schwere der Schäden und dem mutmasslichen Einschlagskrater auf einen Drohnenangriff hin.

Das ukrainische Statistikamt sowie die EU-Statistikbehörde Eurostat gaben die Bevölkerung vor dem Krieg mit rund 41 Millionen Einwohnern an. Damit benötigen rund 40 Prozent der Ukrainer Nothilfe. Wie viele Menschen derzeit aber genau im Land leben ist schwer zu sagen. Millionen verliessen die Ukraine nach dem russischen Angriff, viele sind seither aber auch wieder zurückgekehrt.

Etwa 18 Millionen Ukrainer - mehr als 40 Prozent der Bevölkerung - seien in irgendeiner Form auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mit dem nahenden Winter werde der Bedarf «noch grösser», mahnte Rajasingham. Die Zivilbevölkerung leide in einem «unvorstellbaren Ausmass» unter den russischen Angriffen.

Aussenminister Antony Blinken und Austin betonten, dass die Unterstützung beider Länder dringend notwendig sei, auch weil die Kriege durch enge Verbindungen zwischen Russland und dem Iran, etwa beim Austausch militärischer Ausrüstung, in Zusammenhang stünden. Aus den gleichzeitigen Investitionen ergäben sich viele Vorteile. Ausserdem sendeten sie ein starkes Signal an die Feinde der USA.

