Russischer Soldat erschießt neun Zivilisten in der Ukraine

Ein russischer Soldat soll dafür verantwortlich sein.sind nach Behördenangaben neun Zivilisten erschossen aufgefunden worden. Zwei der Toten seien Kinder, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands offiziell mit. Die Toten seien mit Schusswunden in einem Privathaus gefunden worden.und wollte ihr Wohnhaus nicht an die Besatzer abtreten. Das schrieb er auf Telegram. Seinen Angaben nach stammte der mutmassliche Schütze aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

«Ich betone, dass Russland jeden Tag die Rechte der Ukrainer in den zeitweise besetzten Gebieten verletzt. Auch durch Morde», schrieb Lubinez.

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Brand in russischer Ölraffinerie – Drohnenangriff vermutetIn einer russischen Ölraffinerie kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Feuer. Es wird vermutet, dass das Gelände von einer Drohne attackiert wurde. Weiterlesen ⮕

Der Glarner Hansjürg Hess unterstützt seit Kriegsausbruch die Ukraine mit HilfsgüternVier 40-Tonner mit Hilfsgütern hat Hansjürg Hess bereits in die Ukraine geschickt. An diesem Wochenende soll noch ein fünfter hinzukommen. Gefragt ist alles, was wärmt. Weiterlesen ⮕

EU sichert Ukraine vor zweitem Kriegswinter neue Hilfen zuDie Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter… Weiterlesen ⮕

Ukraine-News: Russische Soldaten im DrogenrauschDer Missbrauch von Drogen in der russischen Armee nimmt zu. Dorfbewohner in besetzten Gebieten sollen den Stoff teilweise direkt an die Front liefern. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Gespräche in Malta begonnen - Russland nicht dabeiIn Malta hat das dritte internationale Ukraine -Treffen für einen möglichen Friedensgipfel begonnen. Topdiplomaten aus zahlreichen Staaten sind dabei. Weiterlesen ⮕