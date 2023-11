Russischer Rubel erreicht höchsten Stand seit Juli

Der russische Rubel ist gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit Juli gestiegen. Die Gründe dafür - und was Devisenexperten in den kommenden Monaten erwarten.Die Erholung des Rubels geht weiter. Die russische Wàhrung hat den höchsten Stand seit Juli erreicht. Diese Entwicklung ist das jüngste Puzzleteil in Russlands Wirtschaftspolitik, das sich vor der weithin erwarteten Kandidatur Wladimir Putins für eine weitere Amtszeit bei den Präsidentschaftswahlen im März zusammenfügt.

90 Rubel haben wieder den Gegenwert von ungefähr einem Dollar. Ein Niveau, das nahe dem vom Wirtschaftsministerium prognostizierten Durchschnitt für das nächste Jahr liegt. Die jüngste Aufwertung gehörte zu den wichtigsten Faktoren, die die Inflation bremsten, so Bloomberg Economics, das nun eine Verlangsamung erwartet, nachdem das Preiswachstum im September wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht hatt





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Journalistin von US-Sender bleibt in russischer HaftDie US-Journalistin Alsu Kurmasheva wurde vergangene Woche in Russland festgenommen, ihre Haft wurde nun verlängert.

Herkunft: nau_live - 🏆 21. / 28,125 Weiterlesen »

Russischer Oppositionspolitiker Nawalny erneut in Strafzelle verlegtAlexej Nawalnys Gefängnisaufenthalt in Russland wird nicht angenehmer. Dem mutmasslichen Betrüger wird erneut Einzelhaft aufgedonnert.

Herkunft: nau_live - 🏆 21. / 28,125 Weiterlesen »

Wladimir Nekrassow: Nächster russischer Top-Manager stirbtLukoils Vorstandschef Wladimir Nekrassow starb im Alter von 66 Jahren an einer akuten Herzinsuffizienz. Erst im vergangenen Jahr kam bereits sein Vorgänger ums Leben.

Herkunft: 20min - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Kiew: Aussicht auf EU-Beitritt wichtig für Motivation +++ Russischer Topdiplomat in Brüssel unter SpionageverdachtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 23. / 28,125 Weiterlesen »

- Russischer Verteidigungsminister zu Besuch in Feindesland?Russland verstärkt seine Angriffe auf Awdijiwka

Herkunft: srfnews - 🏆 16. / 50 Weiterlesen »

Russischer Föderationsrat ebnet Weg für neue AtomwaffentestsDer russische Föderationsrat hat den Weg zur Wiederaufnahme von Atomwaffentests freigemacht. Nun fehlt noch die Unterzeichnung von Präsident Wladimir Putin.

Herkunft: nau_live - 🏆 21. / 28,125 Weiterlesen »