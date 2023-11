Russischer Drohnenangriff auf Ukraine

Bei dem größten russischen Drohnenangriff seit Wochen wurde nach ukrainischen Angaben kritische Infrastruktur im Westen und Süden des Landes getroffen. Im Nordosten des Landes wurden zivile Ziele in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw angegriffen, teilte das ukrainische Innenministerium mit. Die russische Armee hat die Chance, Awdijwka einzunehmen. Doch dafür bündelt sie ihre Kräfte nicht – stattdessen fahren bei Kupjansk und Wuhledar ganze Kolonnen in den Tod

. Videos zeigen, wie in Wuhledar acht von neun Fahrzeugen einer russischen Kolonne beschädigt oder zerstört werden. In Awdijwka hat die russische Armee seit dem 9. Oktober mindestens 197 Fahrzeuge verloren. Nördlich der Stadt scheinen Moskaus Kräfte jedoch vorzurücken. Ein Journalist kritisiert Wolodymyr Selenskyj, weil dort nicht genug Befestigungen gebaut worden sein sollen. Was ist bloß mit Wladimir Putin los? Da schafft es der 71-Jährige auf der einen Seite, in Awdijwka so viel Druck aufzubauen, dass die russischen Truppen nun in den Vororten der Stadt angekommen sind. Die Streitkräfte haben 18 Panzer, 43 gepanzerte Fahrzeuge und 46 Artillerie-Systeme und Raketenwerfer verloren. Doch immerhin scheint in Awdijwka ein Erfolg möglich zu sein. Das würde allerdings nur funktionieren, wenn sich die Generäle auf diese Schlacht konzentrieren

