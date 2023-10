Russische Soldaten desertieren aus dem Ukraine-Krieg

Die beiden erklären, welche Strafen einen Flüchtigen in Russland erwarten., hat sich entschieden, dem Ukraine-Krieg und dem Militär den Rücken zu kehren. In einem Interview mit dem «Guardian» spricht er überVor zwei Wochen war er noch mitten im Ukraine-Krieg und lebte in Schützengraben. Heute sitzt er in einem versteckten Studio im Zentrum von Jerewan, Armenien, und spricht über seine Flucht.

Trotz seiner Antikriegshaltung empfindet er eine tiefe Schuld der Ukraine gegenüber. «Ich hätte früher Nein sagen können», gesteht er mit Bedauern. Artyom ist nur einer von vielen russischen Soldaten, die in den letzten 20 Monaten vom Ukraine-Krieg geflüchtet sind.In seinen Erzählungen tauchen Soldaten auf, die in Kellern eingesperrt wurden, weil sie sich weigerten zu kämpfen.

Immer häufiger desertieren Russische Soldaten – zwei davon sprechen in einem Interview darüber. (Symbolbild) Hochrangige Militärs haben dabei mehrfach Drohungen ausgesprochen, sollten sie es wagen, zu fliehen. (Symbolbild)

So drohen Deserteuren heftige Haftstrafen, einige sollen den Bericht nach, sogar in Kellner eingesperrt werden. Im Krieg angekommen, realisierten die beiden auch schnell: Der Kreml lügt, es handelt sich um einen illegalen Angriffskrieg.

Immer häufiger desertieren Russische Soldaten – zwei davon sprechen in einem Interview darüber. (Symbolbild) – Keystone Artyoms Chance zur Flucht vor dem Ukraine-Krieg kam dann letzten Monat – und er ergriff sie. Mithilfe einer russischen Anti-Kriegs-Organisation gelang es ihm, nach Armenien zu fliehen. Dort trifft er auf Aleksei, einen weiteren Deserteur, auch er will gegenüber der britischen Zeitung unkenntlich bleiben.im September 2022 einberufen. «Ich war schockiert», sagt Aleksei und beschreibt den Mangel an Ausrüstung und grundlegender Ausbildung für Rekruten wie ihn.

