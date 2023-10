Rune und Auger-Aliassime zittern sich in den Halbfinal

Am Ende sorgte ein Doppelfehler im 3. Swiss-Indoors-Viertelfinal für die Differenz. Nach 2:42 Stunden unterlief Tomas Etcheverry dieses Malheur, das die Partie zugunsten von Holger Runde entschied.

Bis dahin hatten sich die beiden eine attraktive Partie auf Augenhöhe geliefert. Nachdem der erste Durchgang diskussionslos an den topgesetzten Dänen ging, drehte Aussenseiter Etcheverry auf. Wie schon die ganze Woche begeisterte er das Publikum mit seinem Offensivtennis und stellte verdientermassen den Satzausgleich her.

Entscheidung im TiebreakIm entscheidenden Durchgang konnten beide Spieler ihre Aufschläge durchbringen, wobei Etcheverry beim Stand von 1:2 in einem Marathon-Game 3 Breakchancen abwehren musste. Er kam seinerseits bei 5:5 zu einer Breakmöglichkeit, diese machte Rune aber mit einem Netzangriff nach zweitem Aufschlag zunichte. So musste am Ende das Tiebreak entscheiden. headtopics.com

Neuauflage des Finals von 2022Im Halbfinal trifft Rune am Samstag auf Félix Auger-Aliassime (CAN), womit es zur Neuauflage des letztjährigen Finals von Basel kommt. Der Titelverteidiger musste gegen den Russen Alexander Schewtschenko, der zuvor bereits Stan Wawrinka und Taylor Fritz eliminiert hatte, gar einen Matchball abwehren.

Obwohl Auger-Aliassime gegen Ende der Partie, die über zweieinhalb Stunden dauerte, unter Krämpfen litt, rettete er sich im 3. Satz ins Tiebreak, welches er souverän mit 7:1 für sich entschied.

Weiterlesen:

srfsport »

Auger-Aliassime gewinnt gegen van de Zandschulp und zieht ins Viertelfinale einDer Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime setzt sich gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch und erreicht das Viertelfinale. Dort trifft er auf den Qualifikanten Alexander Shevchenko. Weiterlesen ⮕

- Van de Zandschulp als nächste Prüfung für Titelverteidiger Auger-AliassimeBei den Swiss Indoors misst sich der Kanadier am Donnerstagabend im Achtelfinal mit der Weltnummer 65. Weiterlesen ⮕

Breakfestival in Basel: Rune trifft auf EtcheverryHolger Rune, der Vorjahresfinalist, trifft auf Tomas Etcheverry. Beide Spieler haben jeweils einen Sieg gegen den anderen erzielt. Rune und Etcheverry duellieren sich zum ersten Mal auf ATP-Ebene. Weiterlesen ⮕

- Spiel 2 mit Boris Becker im Rücken: Holger Rune trifft auf Sebastian BaezIm Achtelfinal bei den Swiss Indoors treffen ab 18 Uhr der Däne und der Argentinier aufeinander. Weiterlesen ⮕

Titelverteidiger im Einsatz ++ Rune im Eiltempo weiter ++ Stricker gewinnt sensationell und lässt die Halle bebenVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Rune holt sich den ersten Satz ++ Stricker gewinnt sensationell und lässt die Halle bebenVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕