Rund 40 Jugendliche werfen Steine auf Polizeiauto

Jugendliche zündeten Abfalleimer an, schlugen Scheiben ein und bewarfen ein Polizeiauto mit Steinen. Ab der Abenddämmerung bis weit nach Mitternacht sei es insgesamt zu rund 80 Vorfällen wegen Unfugs, Vandalismus, Ruhestörung oder Littering gekommen.Während verkleidete Kinder an Haustüren um Süssigkeiten baten, habe Halloween leider wiederum Jugendliche auf die Strassen gelockt, «die von Beginn weg nur Unfug im Schilde führten», schreibt die Polizei.

Ab der Abenddämmerung bis weit nach Mitternacht sei es dann insgesamt zu rund 80 Vorfällen wegen Unfugs, Vandalismus, Ruhestörung oder Littering gekommen.In Würenlingen bewarfen Unbekannte am Abend nacheinander zwei Postautos mit Steinen und Eiern. Dadurch gingen mehrere Scheiben zu Bruch, was einen Schaden in der Höhe von über 10'000 Franken zur Folge hatte, wie die Polizei schreibt.

Kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei wegen zahlreicher maskierter Jugendlicher nach Spreitenbach gerufen. Als die erste Patrouille eintraf, sei das Polizeiauto aus einer Gruppe von etwa 40 Jugendlichen heraus mit Steinen und Eiern beworfen worden. Die Frontscheibe sowie das Blaulicht des Patrouillenwagens wurden dabei beschädigtKurz danach ging bei einem Schulhaus in Spreitenbach ein Auto in Flammen auf.

An der Bahnhofstrasse in Aarau sowie bei einem Schulhaus in Wohlen brannten Abfallcontainer, nachdem unbekannte Vandalen den Inhalt angezündet respektive Feuerwerk gezündet hatten.

