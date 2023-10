Rund 11 Millionen Franken für einen dörflichen Campus: «Das Schulhaus soll Schulhaus bleiben»

Das «Teilprojekt Schulhaus» umfasst im Wesentlichen einen neuen einstöckigen Neubau, der im Bereich der heutigen Parkplätze zu stehen kommen soll.«Die Schulraumerweiterung ist eine komplexe Sache, die etappenweise näherkommt», stellte Frau Vizeammann Karin Wiedemeier am Samstag am gut besuchten Informationsanlass fest. Näher rückt die Sache zweifellos: Bereits am 9.

Begonnen hatten die Planungsarbeiten für die Idee eines «dörflichen Campus» mit Schulhaus, Kindergarten, Tagesstrukturen und Sportplatz vor rund einem Jahr mit einem Studienauftrag an drei Architekturbüros. Im letzten Frühjahr war der Schlussbericht vorgestellt worden. Um Zeit zu gewinnen hatte sich der Gemeinderat entschlossen, für alle drei Vorschläge Kostenberechnungen durchführen zu lassen.

Inzwischen ist das weitere Vorgehen definiert. Der Vorschlag des Büros SHA Schweizer Hauser Architekten AG (Baden) – die kostengünstigste Variante – wird weiterverfolgt. Bei Gesamtkosten von rund 11 Millionen Franken entfallen rund 5 Millionen Franken auf die Schule; knapp 5,3 Millionen Franken auf das Schlössli (Kindergarten und Tagesstrukturen) und rund 553'000 Franken auf den Sportplatz. headtopics.com

Der Gemeinderat, so Karin Wiedemeier, empfehle, am Gesamtvorhaben «Erweiterung Schulraum» bestehend aus Schulhaus; Schlössli (Kindergarten und Tagesstrukturen) sowie Sportplatz festzuhalten und in einer ersten Phase das «Teilprojekt Schulhaus» umzusetzen. Gerechnet werde mit Anlagekosten zwischen 4 und 4,5 Millionen Franken. «Damit steigt zwar die Nettoverschuldung», so Karin Wiedemeier.

Den Fragen und Reaktionen des Publikums am Informationsanlass nach zu schliessen, scheint der Weg des Gemeinderats gute Aufnahme zu finden. Auf die Frage nach dem Weiterbestand der Schule Tegerfelden bei einer allfälligen Fusion der Surbtaler Gemeinden unterstrich Karin Wiedemeier das Ziel des Gemeinderats, die Schule zu erhalten. headtopics.com

