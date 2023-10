Rugby-WM-Finale: Neuseeland gegen Südafrika

Im WM-Final duellieren sich mit Neuseeland und Südafrika die erfolgreichsten Rugby-Nationen der Geschichte. Bei bisher 9 Austragungen ging der WM-Titel 6 Mal an die diesjährigen Finalisten, wobei beide Teams je 3 Mal Champion geworden sind. Der Sieger vom Samstag darf sich danach also alleiniger Rekord-Weltmeister nennen.

Südafrika will die TitelverteidigungSüdafrika hatte vor 4 Jahren in der Gruppenphase zwar noch gegen die «Kiwis» verloren. Nach der überraschenden Halbfinal-Niederlage Neuseelands gegen England waren es aber die «Springboks», die sich den WM-Titel zurückholten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Final zwischen Neuseeland und Südafrika können Sie am Samstag ab 20:40 Uhr live auf SRF info oder in der Sport App verfolgen. SRF-Experte Kurt Köhl erwartet ein «hart umkämpftes Spiel, in dem beide Teams ein hohes Tempo anschlagen werden». Südafrika sei die Mannschaft mit der grössten Leidenschaft und dem stärksten Willen. Neuseeland sei hingegen taktisch überlegen und physisch fitter. Was der ehemalige Spieler und Referee sonst noch vom Final erwartet, sehen Sie im folgenden Video. headtopics.com

01:52 Video SRF-Rugby-Experte Kurt Köhl: «Mein Herz sagt Südafrika, der Kopf Neuseeland» Aus Sport-Clip vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden. Beide mit Niederlage in der GruppenphaseDie «All Blacks» starteten nicht optimal ins Turnier und mussten sich im Eröffnungsspiel den euphorisierten Gastgebern aus Frankreich gleich mit 13:27 geschlagen geben.

02:27 Video Archiv: Neuseeland lässt Argentinien im WM-Halbfinal keine Chance Aus Sport-Clip vom 20.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden. Auch die «Springboks» mussten in der Vorrunde einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Irland, das die Weltrangliste aktuell anführt, resultierte in einer sehr defensiv geführten Partie eine 8:13-Niederlage. Die restlichen Partien gewann der Titelverteidiger gegen Schottland, Rumänien und Tonga aber problemlos. headtopics.com

